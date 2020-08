Corriere di Roma: "Biancocelesti sul sicuro: preso Reina"

"Biancocelesti sul sicuro: preso Reina" scrive il Corriere di Roma in prima pagina, quest'oggi. Spazio al mercato e al colpo piazzato dalla Lazio di Tare e Lotito. La Lazio ha scelto Pepe Reina, 38 anni da compiere il 31 agosto, come portiere da affiancare a Strakosha nella stagione che vede il ritorno in Champions dei biancocelesti dopo 13 anni. Lo spagnolo garantisce grande esperienza e grande carisma, da tutti sempre riconosciuto come un leader nello spogliatoio.