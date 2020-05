Corriere di Roma: "Bonaventura e Kean: tutto dipende da Raiola"

Il Corriere di Roma oggi in edicola titola in taglio alto di prima pagina: "Bonaventura e Kean: tutto dipende da Raiola". Un aiuto per il prossimo mercato della Roma potrebbe arrivare dall'agente Mino Raiola, a cui è stato dato incarico di trovare un possibile compratore per Justin Kluyvert. Ma non solo, a Raiola sono legate altre due trattative che riguardano da vicino la Roma: la prima incrocia i destini di Bonaventura e Mkhitaryan, entrambi sotto la sua procura, la seconda invece è la ricerca di una valida alternativa ad Edin Dzeko. Ed ecco spuntare Moise Kean.