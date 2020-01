"Bruno Peres, a volte ritornano": così il Corriere di Roma sul ritorno del terzino brasiliano in giallorosso. Bruno Peres si allena con la Roma e potrebbe diventare il nuovo rinforzo per la formazione di Fonseca. La sua avventura alla Roma sembrava finita con il ritorno, in prestito al Sao Paulo, in Brasile. Bruno Peres, invece, è stato rimandato indietro e avrà una nuova chance: si è già allenato a Trigoria ed è a disposizione di Paulo Fonseca.