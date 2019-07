Corriere di Roma: "Calendario Serie A, ed è subito derby"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Il Corriere di Roma oggi in edicola parla di calcio nella prima pagina del giornale. "Calendario Serie A, ed è subito derby" il titolo, con chiaro riferimento alle due squadre della Capitale. Lazio e Roma si sfideranno infatti già alla seconda giornata, per un inizio di campionato davvero scoppiettante. Le due romane debutteranno invece con Roma-Genoa e Sampdoria-Lazio. Da brivido anche l'ultima di campionato per entrambe: la Lazio se la vedrà con il Napoli, mentre la Roma sfiderà la Juventus.