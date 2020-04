Corriere di Roma, Calvo: "Il club in prima linea per la solidarietà"

"Il club in prima linea per la solidarietà". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Roma in edicola stamani con le parole di Francesco Calvo, Chief operating officer della AS Roma che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su ciò che ha fatto la Roma in ambito solidale: "Abbiamo cercato di dare una mano concreta. Non potevamo essere “competitivi” in una raccolta fondi, così ci siamo indirizzati al reperimento di beni di prima utilità - mascherine e gel igienizzanti - che potevamo acquistare e distribuire senza le difficoltà burocratiche di un acquisto pubblico. Poi è stata la volta dei respiratori e dei tablet per gli ospedali. Abbiamo pensato alle iniziative per gli abbonati over 75 e over 60, per i bambini a Pasqua. La cosa più importante è stato il gioco di squadra".