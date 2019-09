"Caso Immobile e caos Lazio: adesso il futuro è incerto": così il Corriere di Roma nella sezione sportiva. Il club minimizza, ma è frattura con Inzaghi. La sceneggiata pubblica di Ciro in occasione della sostituzione contro il Parma ha scatenato una bufera che non è stata risolta dalle scuse dell’attaccante. Il tecnico ha lasciato l'attaccante in panchina contro l'Inter e ora molti gli rinfacciano l'esclusione di Immobile come causa della sconfitta con l’Inter.