Corriere di Roma, Cengiz Under: "Non sono un top player ma lo diventerò"

vedi letture

Nelle pagine interne del Corriere di Roma c'è spazio per le parole di Cengiz Under: "Non sono un top player ma lo diventerò". In giallorosso, Cengiz Under ha giocato in totale 85 partite e segnato 17 gol (67/13 in serie A; 4/0 in Coppa Italia; 18/4 Coppe europee). "Sono debole sulle palle alte, devo lavorare sodo e migliorare sotto tutti i punti di vista" le sue parole ai media turchi.