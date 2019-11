© foto di stefano tedeschi

"Ciro-Correa gol la Lazio è terza". Questo il titolo in pima pagina con cui si apre l'odierna edizione del Corriere di Roma sulla vittoria della Lazio per 4-2 contro il Lecce. Grazie a questi tre punti la Lazio vola in zona Champions: "Immobile e Correa trascinano la Lazio alla quarta vittoria di fila in campionato contro il Lecce (4-2) che vale il terzo posto in classifica assieme al Cagliari. I due hanno segnato finora 20 gol in A, migliore coppia nei 5 campionati top in Europa".