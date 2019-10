"Con la Dea battaglia tra veleni e polemiche". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Lazio. Gian Piero Gasperini elogia simone Inzaghi. Inzaghi regala lodi sperticate a Gasperini. Si annusano da lontano e si piacciono, come se fossero maestro e allievo (non a caso hanno sposato lo stesso schema difensivo e lo applicano in modo quasi maniacale). Anche Lazio e Atalanta hanno rapporti eccellenti: Antonio Percassi è tra i – non molti – presidenti che riescono a trattare con Claudio Lotito senza perdere la pazienza. Eppure il confronto tra queste due società sta diventando una battaglia. Senza esclusione di colpi. Accuse, repliche, veleno. Quasi un duello rusticano.