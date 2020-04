Corriere di Roma con Lucas Leiva: "Volevo partire, per fortuna sono rimasto"

vedi letture

"Volevo partire, per fortuna sono rimasto". Questo il titolo a pagina 13 che il Corriere di Roma dedica alla Lazio con le parole di Lucas Leiva, uno dei simboli della squadra di Simone Inzaghi. Queste alcune sue parole: "A un certo momento ho pensato di andarmene, ma la società non mi ha concesso l’autorizzazione», ha raccontato in una diretta su Instagram. Si sarebbe comportato come molti stranieri di altre grandi squadre italiane: Ronaldo era volato subito in Portogallo, Higuain è andato in Argentina, l’interista Lukaku in Belgio, Ibrahimovic in Svezia".