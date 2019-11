"Correa, dal rigore sbagliato alla fabbrica del gol". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Lazio. Correa non segna? Un tempo, forse. Oggi di gol ne fa e anche tanti. In Serie A – il dato è quasi incredibile se pensiamo alle critiche che ha ricevuto nel corso della sua carriera – ci sono solo due calciatori che hanno realizzato un numero di reti superiore a lui, al netto dei calci di rigore: uno è Immobile, che è a quota 9 più 5 penalty, e l’altro è Berardi, arrivato a 7 senza mai andare sul dischetto. Poi c’è il trequartista della Lazio: 6 gol tutti su azione, come Lukaku (che ha aggiunto 3 rigori) e Zapata (anche lui senza penalty). Gli altri stanno dietro.