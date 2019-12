Corriere di Roma: "Correa-Dybala, il talento e la fantasia"

"Correa-Dybala, il talento e la fantasia". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Lazio. Tre mesi fa l’ex laziale Lionel Scaloni li ha messi in campo assieme: Dybala a destra, Correa a sinistra. E, in mezzo, un altro giovane attaccante che sta conquistando l’Italia: l’interista Lautaro Martinez. Non è andata benissimo, in quell’amichevole l’Argentina è stata fermata sullo 0-0 dal Cile, ma è la dimostrazione di quanto il c.t. della «Seleccion» creda in Paulo e Joaquin come fantasisti del presente e del futuro. Non sono i nuovi Messi, che di eredi non ne ha, ma due talenti che possono accendere l’entusiasmo di un popolo, quello argentino appunto, abituato ai giocatori di classe, addirittura ai fenomeni.