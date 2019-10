"Correa il talento che non «vede» la porta". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Lazio. Il rigore che ha sparato sulla traversa a Bologna – e che alla Lazio è costato due punti – racconta molto di Joaquin Correa detto «El Tucu»: calciatore dalle notevoli doti tecniche e dalla grande velocità, in grado di regalare accelerazioni irrefrenabili, però incapace di fare gol. Un talento incompiuto, almeno per ora. Dà la sensazione di poter spaccare il mondo, invece spacca solo i pali.