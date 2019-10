"Cristante e Kalinic stop, la squadra ora è da inventare" scrive il Corriere di Roma in prima pagina. Tanti gli infortuni in casa Roma, formazione decimata. Il centrocampista in Finlandia per l’operazione (il calciatore vorrebbe evitare di finire sotto i ferri e preferirebbe una terapia conservativa: a giugno ci sono gli Europei. L’operazione, però, è quasi scontata) dovrebbe star fermo addirittura per 4 mesi. Kalinic out per almeno 30 giorni. L’emergenza per il prossimo filotto di gare con Borussia, Milan, Udinese, Napoli, di nuovo Borussia e Parma, è assoluta.