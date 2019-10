Corriere di Roma: "Cristante lo stacanovista giallorosso"

"Cristante lo stacanovista giallorosso": così il Corriere di Roma in prima pagina. Lo scorso anno Bryan Cristante non aveva convinto tutti fino in fondo, quest'anno il centrocampista della Roma è diventato praticamente indispensabile. Per rendersene conto basta scorrere il minutaggio della rosa: alle spalle di Dzeko, Pau Lopez e Kolarov, infatti, c’è proprio Cristante con 698 minuti giocati. Sempre titolare tranne che nella trasferta di Lecce.