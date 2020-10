Corriere di Roma: "Crollo Lazio contro l'Atalanta"

Termina con un sonoro uno a quattro la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta, così il Corriere di Roma titola: "Crollo Lazio contro l'Atalanta". Fino al gol di Caicedo, sembrava potesse andare esattamente come il 19 ottobre di un anno fa. Tre gol dell’Atalanta nel primo tempo, tre gol della Lazio nel secondo: in mezzo, un faccia a faccia nello spogliatoio che cambiò la stagione. Stavolta la storia non si è ripetuta: il Papu Gomez ha strappato il copione, facendo calare il silenzio sull’Olimpico più di quanto già ce ne fosse, con mille tifosi in tribuna Monte Mario che all’1-3 dell’ecuadoriano (che neanche avrebbe dovuto giocare) ci avevano creduto.