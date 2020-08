Corriere di Roma: "David Silva-Lazio, l'annuncio è questione di ore"

"David Silva-Lazio, l'annuncio è questione di ore", così titola il Corriere di Roma in taglio alto di prima pagina. Senza la Champions League di mezzo, sarebbe stata la settimana giusta. Quella della chiusura della trattativa tra David Silva e la Lazio, con lo spagnolo già pronto ad affacciarsi per la prima volta in Italia e a prendersi l’abbraccio dei tifosi a cui è stato fatto il regalo per la Champions. Invece no, per quello bisognerà attendere ancora qualche giorno, perché il Manchester City ha eliminato il Real Madrid negli ottavi e si è qualificato per la Final Eight portoghese di Champions. Silva, venerdì scorso, è entrato negli ultimi minuti della partita contro il Real, giocando per l’ultima volta all’Etihad con la maglia dei Citizens, e partirà con la squadra di Guardiola per Lisbona. La firma potrebbe arrivare già in questi giorni, con lo scambio di documenti che avverrebbe in forma elettronica. Lotito, prima di concedersi qualche giorno di vacanza tra il mare e Cortina, vorrebbe chiudere l’operazione.