Corriere di Roma: "David Silva, ore decisive: la Lazio aspetta la risposta"

"David Silva, ore decisive: la Lazio aspetta la risposta", titola il Corriere di Roma nella sezione sportiva. La delusione è stata grande: David Silva sognava di chiudere la sua straordinaria storia d’amore con il Manchester City conquistando finalmente la Champions League, invece tutto è svanito nel modo più inatteso, di fronte al Lione dell’ex allenatore romanista Rudi Garcia, non un’avversaria insuperabile. Adesso, dunque, allo spagnolo non rimane nemmeno la scusa di avere la testa alla coppa: la Lazio attende la sua decisione sul futuro in tempi strettissimi. In realtà la aspettava già entro Ferragosto, ma ha concesso tempo proprio per rispetto degli importanti impegni agonistici che vedevano impegnato il centrocampista.