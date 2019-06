"De Laurentiis vuole Manolas". Questo il titolo,in prima pagina, dell'edizione odierna del Corriere di Roma sul mercato in uscita dei giallorossi.

Nella trattativa tra la Roma e il Napoli per Kostas Manolas è piombato come una furia il presidente Aurelio De Laurentiis. «Ci stiamo lavorando da quando Albiol ci ha comunicato di volersene andare», ha dichiarato il presidente partenopeo a Radio Kiss Kiss. Il difensore greco ha una clausola rescissoria da 36 milioni di euro, che però in Napoli giudica troppo alta. Per questo, da giorni, il direttore sportivo Giuntoli sta provando ad inserire nella trattativa Diawara, mentre a sarebbe più gradito Mertens, al quale Ancelotti non vorrebbe rinunciare.