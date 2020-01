"De Rossi: addio al calcio per mia figlia": così il Corriere di Roma a fondo pagina. L'ex centrocampista giallorosso ha annunciato ieri sera l’addio al Boca Juniors e al calcio giocato: l’ex capitano della Roma, 36 anni, in Argentina dall’estate scorsa, torna quindi a casa per occuparsi della famiglia e per intraprendere una nuova carriera da allenatore.