© foto di stefano tedeschi

Prima pagina del Corriere di Roma dedicata all'addio di Daniele De Rossi ai colori giallorossi, con il titolo in prima pagina che recita: "De Rossi addio e lo stadio scoppia di nuovo in lacrime". Chiaro il riferimento alle lacrime versate due anni fa per l'addio di Francesco Totti e per questo l'immagine simbolo scelta dal quotidiano è un forte abbraccio tra le due bandiere del club giallorosso. Nella notte del saluto al numero 16 la Roma si impone per 2 a 1 sul Parma, grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini e Diego Perotti, intervallate dal pareggio dell'ex Gervinho, che non ha esultato.