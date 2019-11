Corriere di Roma: "De Rossi al Boca, non lascia ma raddoppia"

© foto di Andrea Giannattasio

"De Rossi al Boca, non lascia ma raddoppia". Così titolo il Corriere di Roma sull'ex capitano giallorosso Daniele De Rossi che in estate ha firmato per il Boca Juniors e adesso ha prolungato il suo contratto con la squadra argentina: "Il centrocampista, dopo il distacco dalla Roma alla fine della scorsa stagione, prolunga fino al 2021. Aquilani lo ringrazia per avergli regalato una maglia gialloblu, Totti commenta: "È tanta roba".