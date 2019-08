"De Rossi e El Shaarawy, che nostalgia". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Roma. Potevano dare ancora molto alla Roma, ma sono state fatte scelte diverse e sono diventati emigranti di lusso. I tifosi giallorossi, però, sono rimasti legatissimi a Daniele De Rossi e Stephan El Shaarawy. Così seguono le loro partite in Argentina e in Cina, si informano di come stanno andando e esultano per le loro vittorie. De Rossi ha già conquistato lo spogliatoio del Boca con la sua professionalità, El Sha ha portato la sua squadra in finale della Coppa nazionale.