Corriere di Roma: "Diawara e Zaniolo, il tesoro giallorosso"

In taglio basso di prima pagina, il Corriere di Roma oggi in edicola, titola: "Diawara e Zaniolo, il tesoro giallorosso". L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio il calcio mondiale e gli effetti si faranno sentire anche in futuro. Il prossimo calciomercato sarà al ribasso, ma questo può essere un vantaggio per le squadre, come la Roma, che hanno molti giovani promettenti, che possono crescere in una o due stagioni e aspettare la "ripartenza" del pallone ai livelli precedenti. Da Zaniolo a Diawara, da Pellegrini a Kluivert: un tesoro che può garantire il futuro.