"Diawara prova a recuperare in 30 giorni": così il Corriere di Roma in prima pagina. Lesione al menisco del ginocchio sinistro, Amadou tenta una terapia conservativa e il recupero lampo: se non dovesse farcela, lo stop sarebbe di almeno 3 mesi.. Idea Mancini a centrocampo nel derby. Dall’Elche intanto arriva il giovane spagnolo Villar.