Corriere di Roma: "Difesa e bomber, la Roma accelera"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Nelle pagine interne del Corriere di Roma si parla di sport, con particolare focus sulla Roma, il cui mercato si prepara ad entrare nel vivo: "Difesa e nuovo bomber, la Roma accelera", si legge nel titolo. Sembrava fatta per Gianluca Mancini dell'Atalanta, ma la trattativa si è arenata. Così i giallorossi hanno deciso di virare su Tony Alderweireld del Tottenham. Si torna a trattare con l'Inter per la cessione di Edin Dzeko dopo il gelo dei giorni scorsi, poi verrà dato l'assalto a Gonzalo Higuain.

Lazio, Jony è arrivato - Diverse novità anche in casa Lazio, che ha accolto lo spagnolo Jony, proveniente dal Malaga. In arrivo anche Manuel Lazzari, importante acquisto per le fasce: visite mediche di rito per lui. Non più scontata la cessione di Felipe Caicedo, che potrebbe restare: notizia, questa, che farebbe molto piacere a mister Simone Inzaghi.