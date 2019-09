Corriere di Roma: "Dogma Nazionali per Inzaghi: la Lazio paga"

Spazio anche alla Lazio sul Corriere di Roma in edicola quest'oggi. I biancocelesti, dopo un ottimo inizio di stagione, sono incappati nel primo ko, perdendo per 2-1 in casa della SPAL. Una sconfitta subita di rimonta che lascia l'amaro in bocca. L'analisi si sposta sulle scelte di Simone Inzaghi: chi è andato

in nazionale, non gioca. Per questo, contro la SPAL ha fatto fuori Vavro, Correa e soprattutto Milinkovic-Savic. La Lazio paga la scelta del tecnico.