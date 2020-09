Corriere di Roma dopo i due gol subiti dal Cagliari: "Difesa in crisi, Fonseca chiede Smalling"

La Roma nella giornata di ieri ha pareggiato in amichevole contro il Cagliari, palesando qualche problemino difensivo, anche se è ancora presto per considerare seria la cosa. Per la società giallorossa evidentemente lo è, stando a quanto scritto dal Corriere di Roma che in prima pagina titola così: "Difesa in crisi, Fonseca chiede Smalling".