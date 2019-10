Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è stato squalificato per due giornate. "Due turni a Fonseca, la Roma fa ricorso": scrive il Corriere di Roma in prima pagina. Ammenda di 15mila euro per "comportamento aggressivo" del preparatore Nuno Romano, non tesserato perché non ha ancora frequentato il corso di Coverciano. Il club ha pronto un ricorso che si basa su una recente sentenza della Corte d’appello che ha tolto la squalifica a Mazzarri, tecnico del Torino.