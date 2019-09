"Dzeko all’ultimo secondo e Roma in 10: che impresa": così il Corriere di Roma nella sua prima pagina dedicata al successo dei giallorosso al Dall'Ara. Impresa della Roma a Bologna: in 10 contro 11 vince all’ultimo secondo grazie a Dzeko (2-1). Fonseca ottiene la terza vittoria in 7 giorni, contando anche il successo in Europa League. Ora i giallorossi, imbattuti, hanno 8 punti in classifica.