Corriere di Roma: "Dzeko alla Zorro, in panchina con la Samp"

"Dzeko alla Zorro, andrà in panchina con la Sampdoria": così il Corriere di Roma nella sua sezione sportiva. Il centravanti bosniaco è pronto al rientro, vuole esserci a tutti i costi. Anche contro il parere dei medici, che gli hanno consigliato di non forzare i tempi. Il bosniaco sta invece bruciando le tappe e ieri ha indossato una maschera dopo l'operazione per la riduzione della frattura allo zigomo. Intanto Fonseca sarà in panchina: ridotta la squalifica di un turno.