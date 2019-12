"Dzeko ancora ko, giallorossi in allarme": così il Corriere di Roma nella sua prima pagina. Il bosniaco della Roma non si è allenato negli ultimi giorni a causa di un attacco influenzale ed è a rischio per la sfida di domani in casa dell'Inter. Fonseca rimane ottimista e spera di farlo giocare contro la squadra che poteva essere sua in estate, ma l'apprensione resta alta. Intanto il Ceo Guido Fienga, insieme al segretario Pantaleo Longo, è stato ascoltato dalla Procura della Figc in merito all’indagine sul d.s. Gianluca Petrachi che avrebbe lavorato per la Roma quando era ancora sotto contratto con il Torino.