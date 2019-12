Corriere di Roma: "Dzeko e giallorossi, doppia rivincita contro i viola"

"Dzeko e Roma, doppia rivincita da cercare contro la Fiorentina": così il Corriere di Roma nella sua sezione sportiva. Il 30 gennaio 2019, l'ultima volta che la Roma è andata a Firenze, è stata una vera e propria debacle. I viola travolsero i giallorossi con il punteggio di 7-1 ai quarti di finale di Coppa Italia. Dzeko, espulso dall’arbitro Manganiello con rosso diretto per proteste al 72’, è stato poi squalificato per due giornate dal giudice Sportivo e salterà le prossime due sfide. Venerdì una doppia occasione di rivincita sportiva per il bosniaco e i giallorossi.