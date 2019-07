© foto di Mattia Verdorale

"Dzeko e Higuain, i giorni della svolta". Questo il titolo in taglio basso con cui si apre l'odierna edizione del Corriere di Roma sull'asse Roma-Juventus: "Telenovela-attacco: vertice con l'Inter per Edin, in settimana incontro con il Pipita. Il sorteggio del calendario di A sarà l'occasione per un nuovo incontro tra i dirigenti di Roma e Inter. Argomento obbligatorio: la trattativa per portare Dzeko in nerazzurro, che è rimasta bloccata dalla differenza tra domanda e offerta. Se l'affare andrà in porto, la Roma è pronta a sferrare l'assalto a Higuain, è previsto un incontro con l'entourage del Pipita in settimana".