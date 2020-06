Corriere di Roma: "Dzeko, la Roma sulle spalle per la Champions"

"Dzeko, la Roma sulle spalle per la Champions". Questo il titolo a pagina 13 che il Corriere di Roma dedica ai giallorossi: "Nell’ultima partita prima della sospensione dei campionati, il primo marzo a Cagliari, Paulo Fonseca fu costretto a lasciare fuori dalla formazione titolare Edin Dzeko. Una scelta dettata dalla necessità di far riposare il proprio capitano, esausto perché fino a quel momento le aveva giocate praticamente tutte, con l’unica eccezione della trasferta in Austria col Wolfsberger in Europa League e delle gare in Coppa Italia contro Parma e Juventus, saltate per squalifica".