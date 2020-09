Corriere di Roma: "Dzeko, spunta il Barcellona"

In taglio basso, il Corriere di Roma ipotizza un nuovo scenario per il futuro di Edin Dzeko: "Dzeko, spunta il Barcellona", titola il quotidiano. Sfumato il trasferimento alla Juve, ora il bosniaco deve ricostruire i rapporti con Fonseca e con una parte del tifo. Ma spunta una nuova ipotesi per l'ex City, che potrebbe prendere il posto di Luis Suarez. Intanto i giallorossi hanno allacciato i primi contatti con il Real Madrid per Borja Mayoral.