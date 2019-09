Corriere di Roma: "È già Mkhitaryan-mania"

"È già Miki-mania. I tifosi giallorossi sognano sul web": apertura sportiva del Corriere di Roma dedicata alla formazione giallorossa e in particolare al nuovo acquisto Henrik Mkhitaryan. L'armeno si è reso protagonista di due ottime prove con la maglia della sua Nazionale (bene con l'Italia, due gol contro la Bosnia del nuovo compagno di squadra Dzeko). I tifosi della Roma scatenati dopo i gol dell'armeno. Il web impazzisce per il suo pupazzo e per il coro sulle note di un pezzo di Sting.