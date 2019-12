Corriere di Roma e Inzaghi: "Juve super ma credo nell’impresa"

"Juve super ma credo nell’impresa". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Roma a proposito delle parole di mister Simone Inzaghi. Sono passati sedici anni. Più un giorno. Era il 6 dicembre del 2003, la Lazio batteva la Juventus all’Olimpico grazie ai gol di Corradi e Fiore. In campionato non è mai più successo. Inzaghi – che quel giorno era in panchina e lì sarà anche stasera, sebbene in una veste differente – spera che sia l’occasione buona per rivivere certi momenti. «Quest’anno abbiamo sfatato il tabù di San Siro, vincendo con il Milan, e ci proveremo anche stavolta, benché sappiamo quanto sia forte l’avversario: i bianconeri sono pieni di campioni che possono risolvere la partita in ogni momento, sono i soli imbattuti in Europa, vincono lo scudetto da otto anni e anche stavolta sarebbero primi se non ci fosse un’Inter straordinaria».