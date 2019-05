Corriere di Roma e la lettera di De Rossi: "Nessuno vi amerà più di me"

"Nessuno mai vi amerà più di me". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Roma. Il quotidiano ha pubblicato la commovente lettera di Daniele De Rossi, oggi al passo d'addio con la maglia giallorossa, con cui ha salutato i suoi tifosi. "De Rossi, il lungo addio è iniziato. La Sud: salutiamolo come merita". Questo invece il titolo all'interno delle pagine sportive sempre sul centrocampista romano.

Panchina Lazio - Nelle pagine interne si parla anche di Lazio con Simone Inzaghi che sembra sempre più lontano dalla panchina biancoceleste. Questo il titolo: "Inzaghi sempre più lontano. Lazio a caccia del sostituto, Tare ha incontrato Liverani".