Corriere di Roma, er Pupone: "Un Totti alla Lazio? Ci penserei..."

"Un Totti alla Lazio? Ci penserei..." scrive il Corriere di Roma in prima pagina quest'oggi. Il tono scherzoso non è bastato a non far scattare la polemica. Francesco Totti, in diretta Instagram con Er Faina, influencer di dichiarata fede laziale, ha risposto a una domanda insidiosa: "Se arrivasse una proposta per Cristian dalla Lazio? Se dipendesse da me ci penserei, anche se conoscendo mio figlio non mi farebbe neppure sedere al tavolo della trattativa". Non è mancata una frecciata al presidente Pallotta: "Mi ha fatto dire da altri che non mi avrebbe rinnovato il contratto".