"Lazio, risveglio e quarto posto". Titola così il Corriere di Roma, edizione della Capitale del Corriere della Sera che dunque si dedica anche alla Lazio in copertina. Il successo con il Cagliari ha permesso agli uomini di Inzaghi di scavalcare il Milan e volare da soli al quarto posto, l'ultimo utile per la Champions League. Ma per questi discorsi è ancora presto.