Corriere di Roma: "Fares, il mancino per il dopo Lulic"

vedi letture

Spazio al mercato della Lazio in prima pagina sul Corriere di Roma: "Fares, il mancino per il dopo Lulic". La Lazio continua a fare la spesa in casa SPAL quando si tratta di coprire le fasce laterali: un anno fa il colpo Lazzari, diventato uno dei trascinatori biancocelesti, è in arrivo il mancino Mohamed Fares, franco-algerino: si può chiudere a 7-8 milioni più un giocatore: potrebbe essere Cristiano Lombardi a fare il percorso inverso.