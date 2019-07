© foto di Mattia Verdorale

"Felicità Radu: "La Lazio è la mia vita". Questo il titolo in taglio basso che il Corriere di Roma dedica alla squadra biancoceleste e al reintegro del suo ex capitano romeno: "Stefan Radu è stato reintegrato ed è arrivato ieri nel ritiro della Lazio ad Auronzo: "Ho sbagliato io e chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso. Per di rientrare, ho rifiutato le offerte di tutti gli altri club".