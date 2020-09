Corriere di Roma: "Fiducia a tempo per Fonseca: la Roma studia le alternative"

"Fiducia a tempo per Fonseca: la Roma studia le alternative", si legge sul Corriere di Roma. La Roma non è contenta di Fonseca (tra i dirigenti c’è chi a inizio stagione voleva affiancargli un "tutor" per la parte tattica e lo vorrebbe ancora) ma anche Fonseca non è contento della Roma che deve allenare. Aveva chiesto Smalling (esperienza) e gli è arrivato Kumbulla (prospettiva). È chiaro a tutti che contro la Juve dei nove scudetti consecutivi si possa perdere. Bisogna però capire come. Non ci devono essere segnali di scollamento: la stagione è solo all’inizio, ma non può e non deve diventare un calvario.