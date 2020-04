Corriere di Roma, Fiore: "Lazio da Scudetto grazie al mio amico Inzaghi"

Sulle pagine del Corriere di Roma c'è spazio per le parole dell'ex Lazio Stefano Fiore. "Lazio da Scudetto grazie al mio amico Inzaghi" dice l'ex biancoceleste che oggi compie gli anni. "Se ripartirà, il campionato sarà inevitabilmente stravolto. Ma i valori della Lazio non sono andati dispersi durante questa sosta forzata, la mia ex squadra ha tutto per battere la Juventus nella cora allo scudetto. Luis Alberto mi fa impazzire, mi rivedo in lui. Il ricordo più bello la Coppa Italia vinta nel 2004, prima di essere ceduto".