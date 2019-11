"Florenzi acciaccato, Istanbul in forse": questo il titolo del Corriere di Roma dedicato alla formazione giallorossa. Il jolly romano e romanista non sta vivendo un momento fortunato. È appena rientrato tra i titolari, contro il Brescia, dopo sei panchine di fila che avevano fatto pensare a un suo addio a gennaio. Florenzi si è fermato per un affaticamento muscolare: in dubbio la sua presenza in Europa League.