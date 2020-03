Corriere di Roma: "Florenzi e Schick, Nzonzi e Olsen: il ritorno della marea di prestiti"

"Da Florenzi a Nzonzi: tornano troppi prestiti": così il Corriere di Roma in prima pagina. La situazione prestiti non è semplice per i giallorossi. Da risolvere innanzitutto la questione Florenzi, di ritorno dal Valencia. Fino a qualche settimana fa il Lipsia era convinto di spendere i 29 milioni di euro per il riscatto di Patrik Schick, con il mercato stravolto cercherà di ottenere uno sconto. Da valutare le posizione di Nzonzi, Olsen, Defrel, Gonalons e Karsdorp.