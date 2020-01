© foto di stefano tedeschi

"Florenzi se ne va", è il titolo in prima pagina del Corriere di Roma. Dopo Totti e De Rossi, la Roma sta per salutare il suo terzo capitano, romano e romanista, nel giro di pochi mesi. Alessandro Florenzi è a un passo dal Valencia, dopo che ieri il suo agente, Alessandro Lucci, si è recato a Trigoria per discutere con il club le modalità di una cessione diventata ormai obbligatoria. Ci sono motivi di bilancio: i soldi incassati sono una totale plusvalenza, visto che Florenzi è un prodotto del vivaio. Ci sono motivi tecnici: Spinazzola è rimasto, Zappacosta può tornare ad allenarsi in gruppo tra 15 giorni, la concorrenza è sempre maggiore. E c’è anche un «giallo»: il like di Fonseca, poi smentito, che il tecnico ha messo sotto un post che inneggiava alla vendita di "Flo".