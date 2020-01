"Florenzi, i romanisti si spaccano. A Valencia accolto come una star": così il Corriere di Roma in edicola oggi. In Spagna è stato accolto come una celebrità («Il miglior laterale della storia», il saluto entusiastico dei tifosi spagnoli sotto al video di presentazione), a Roma la sua partenza continua a dividere i tifosi, che soprattutto sui social network e nelle radio per tutta la giornata non hanno parlato quasi d’altro.