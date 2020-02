"'Fonseca: "Cancellare e ripartire'": così il Corriere di Roma nella sua prima pagina. Spazio alle parole del tecnico alla vigilia di Roma-Bologna, primo anticipo della 23ª giornata di Serie A, in programma stasera. "Col Sassuolo, non solo problema di mentalità, ma soprattutto errori tattici, miei, e tecnici, dei giocatori. In ogni caso, la Roma non è una squadra cattiva, eppure subisce troppi cartellini gialli. Il metro di giudizio degli arbitri non è uguale per tutti" dice il tecnico.